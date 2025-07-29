Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara markalarına peş peşe gelen fiyat artışlarına bir yenisinin daha eklendiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Sigaraya ne kadar zam geldi? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM GELDİ!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.
Dündar'ın açıklamasına göre, CB sigara grubuna zam uygulandı.
Dündar, bir paylaşım daha yaparak bu kez JTİ sigara grubuna ikinci zammın geldiğini duyurdu.
SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?
CB grubuna yapılan zam, 28 Temmuz 2025 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.
JTİ grubuna yapılan ikinci zam, 29 Temmuz 2025 Salı gününden itibaren geçerli olacak.
Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi güncellendi.
EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR? TEMMUZ 2025 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ
- JTI grubunun en ucuz sigarası 85 TL olurken, en pahalı sigarası 100 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 215 TL’den satılıyor.
- BAT bünyesindeki en pahalı sigara fiyatı 96 TL, en ucuz sigara fiyatı 80 TL oldu.
- IT bünyesindeki en pahalı sigara fiyatı 93 TL, en ucuz sigara fiyatı 79 TL oldu.
- PM grubundaki en ucuz sigara fiyatı 85 TL olurken, en pahalı sigara fiyatı ise 94 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 120 TL’den satılıyor.
- T grubunun en ucuz sigara fiyatı 79 TL, en pahalı sigara fiyatı 95 TL oldu.
- CB grubunun en pahalı ve en ucuz sigarası 86 TL oldu.