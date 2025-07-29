Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara markalarına peş peşe gelen fiyat artışlarına bir yenisinin daha eklendiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Sigaraya ne kadar zam geldi? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM GELDİ!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

Dündar'ın açıklamasına göre, CB sigara grubuna zam uygulandı.

Dündar, bir paylaşım daha yaparak bu kez JTİ sigara grubuna ikinci zammın geldiğini duyurdu.

SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

CB grubuna yapılan zam, 28 Temmuz 2025 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

JTİ grubuna yapılan ikinci zam, 29 Temmuz 2025 Salı gününden itibaren geçerli olacak.

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi güncellendi.

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