Sığınağa koşan Türk öğrenci bombalama anını görüntüledi!

Ukrayna'da yaşayan Ege Gürel, market alışverişi sonrası evine gitmek istediği sırada yakınlarındaki bombalama anını görüntüledi. O anlarda panik yaşayan genç, sığınağa koştu.

İHA
28 Şubat 2022 Pazartesi, 15:59
Sığınağa koşan Türk öğrenci bombalama anını görüntüledi!
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Ukrayna'da yaşayan yazılım mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi Ege Gürel, yaşanan saldırılarda endişeli bekleyişini sürdürüyor. Bugün sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluşan market önünde sıra bekleyen Gürel, market alışverişi sonrası evine gitmek istedi.

Dönüş yolunda bombalama başlayınca Türk genci koşar adımlarla sığınağa giderken, bir yandan da bombalama anını cep telefonuyla görüntüledi.

EVİN YAKINLARINA DÜŞTÜ

Panik yaşayan Gürel, "Şu an tahliyemiz belli oldu. Eve gidiyoruz. Bombalar çok şiddetli. Gözümüzle gördük. Evin yakınlarına düştü" diyerek dehşeti anlattı.


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