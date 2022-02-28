Canlı yayın sırasında Harkov'a bomba düştü!

28 Şubat 2022 Pazartesi, 15:21

Harkov'da yaşayan Türk öğrenci Burak Özgür, tv100 ekranlarında yayınlanan 'Kerem Kırçuval ile 10'dan 12'ye' programının canlı yayınına katıldı.

Canlı yayın esnasında yaşadıklarını ve bölgedeki durumu anlatırken Harkov'a bomba düştü.

Burak Özgür'ün çok yakınına düşen bomba paniğe neden oldu. Genç öğrenci yayını sonlandırarak sığınağa koştu.

Kısa bir süre sonra da sığınaktan canlı yayına katılarak iyi olduğunu, Türk hükümetinin kendi gibi diğer öğrencileri bir an önce almazlarsa bu bölgede cenazeleri ile karşılacabilecekelerini söyledi.