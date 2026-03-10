Sigorta fiyatları, özellikle zorunlu trafik etkisiyle yıla hızlı başladı: 2 aylık artış yüzde 8.02

TÜİK’in Şubat 2026 ile ilgili yayımladığı enflasyon (TÜFE) verilerinin ayrıntıları, sigorta sektöründeki aylık ve iki aylık fiyat artışlarının genel ortalamanın (yüzde 2.96 ve yüzde 7.95) üstünde olduğunu gösterdi. Genel TÜFE’de yıllık artış ise yüzde 31.53’tü.

TÜİK’e göre TÜFE’de izlenen sigorta temel başlığı endeksi (sigorta TÜFE), Şubat 2026’da önceki aya (aylık) kıyasla yüzde 3.01, Aralık 2025’e (iki aylık) kıyasla yüzde 8.02 ve Şubat 2025’e (yıllık) kıyasla yüzde 15.97 arttı. Sigorta TÜFE kapsamında ise üç alt başlık yer alıyor. Buna göre sağlık sigortası TÜFE’de, aylıkta yüzde 3.39, iki aylıkta yüzde 0.7 düşüş olurken yıllıkta yüzde 12.5 artış var. Konut sigortası TÜFE’de ise artışlar; aylıkta yüzde 0.04, iki ayda yüzde 6.31 ve yıllıkta yüzde 45.1 oldu. Araç sigortalarını ifade eden özel taşımacılık sigortası TÜFE de, aylık yüzde 3.89, iki aylık yüzde 8.93 ve yıllık 13.28 artışlar hesaplandı.

YÜZDE 2.75 DAHA

Öte yandan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), ilgili genelgesini yenileyerek zorunlu trafik sigortası (Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası) primlerinin Nisan 2026 itibarıyla aylık olarak yüzde 2.75 artırıldığını duyurdu. Bu oran, Mart 2026 itibarıyla uygulanan azami primlere ilave edilecek.