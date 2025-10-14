Sigorta poliçelerinde rekor artış: Hukuksal koruma yüzde 393 yükseldi

Sigorta sektörü, poliçe sayısı açısından yılın ilk altı ayında özellikle hayatdışı branşında güçlü hareket etti. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) güncel verilerine göre Ocak-Haziran 2025’te, geçen yılın ayrı dönemine kıyasla hayatdışı branşında satılan poliçe (dönem içi yazılan) sayısı yüzde 22.7 artışla 47 milyon 350 bin 899 adet oldu. Bu kapsamda yılın ikinci çeyreğinde (nisanhaziran) ise toplam poliçe sayısı yüzde 37.2 artarak 23 milyon 955 bin 261 adede ulaştı.

HUKUKSAL KORUMA!

İlk altı aylık veriler üzerinden hayatdışının detaylarına bakıldığında, en büyük alt branş olan zorunlu trafik sigortasında (yeşil kart hariç) yüzde 23.2 artışla 12 milyon 90 bin poliçe kesildi. Kaskoda ise ilk üç aydaki düşüş aşıldı ve ilk altı ayda yüzde 18.7 artışla 4 milyon 341 bin poliçe sayısına ulaşıldı. Yine ilk altı ayda, poliçe sayısı sağlıkta yüzde 59.9 artarak 2 milyon 578 bin, ferdi kazada yüzde 37.2 artarak 5 milyon 168 bin, ihtiyari mali sorumlulukta yüzde 122.4 artarak 1 milyon 451 bin, yangın ve doğal afetlerde yüzde 19.3 artarak 3 milyon 484 bin oldu.

Zorunlu depremde ise yüzde 2.4 artışla 5 milyon 432 bin poliçe kesildi. Öte yandan, yine ilk altı ayda hukuksal koruma sigortasında önemli bir hareketlilik görüldü. Poliçe sayısı yüzde 393 artarak 1 milyon 660 bin adede çıktı.

SİGORTA TÜFE, İLK DOKUZ AYDA YÜZDE 23

TÜİK’in Eylül 2025 verilerine göre genel sigorta TÜFE’de, aylıkta yüzde 1.98 düşüş olurken dokuz ayda yüzde 23.01 ve yıllıkta yüzde 35.71 artış ortaya çıktı. Bu kapsamda konut sigortası TÜFE, aylık yüzde 1.57, dokuz aylık yüzde 26.56, yıllık yüzde 31.48 arttı. Sağlık sigortası TÜFE ise aylık yüzde 5.75 düşüş olurken dokuz aylık yüzde 27.5, yıllık yüzde 43.05 artış görüldü. Ulaştırma sigortası TÜFE’de ise aylık yüzde 1.68 düşüş, dokuz ayda yüzde 21.94, yıllıkta yüzde 35.42 artış var. Öte yandan SEDDK, kasımdan geçerli trafik sigortası primine yüzde 1 zam yapıldığını açıkladı