‘Sigorta Sektörü Üst Yönetici Beklenti Anketi’nin sonuçları açıklandı: Fiyat ve yatırıma dikkat

Türkiye Sigorta Birliği’nce (TSB) yapılan “Sigorta Sektörü Üst Yönetici Beklenti Anketi”, 2026 yılında sektörün zorlu makroekonomik koşullara rağmen reel büyüme potansiyelini koruduğunu ortaya koyuyor.

Ankete katılan yöneticilerin yüzde 64’ü, 2026 yılında prim üretiminde reel büyüme bekliyor. Hayatdışı branşta büyüme beklentileri daha güçlü seyrederken hayat ve emeklilik şirketleri daha temkinli bir görünüm sergiliyor. Kârlılık tarafında ise genel beklenti olumlu. Yöneticilerin yaklaşık yarısı dönem kârında reel artış öngörüyor. Bu artışın ana kaynağı olarak teknik kârlılık öne çıkıyor.

Dönem kârındaki artışın yüzde 70’inin teknik kârlılıktan gelmesi bekleniyor. Yine yöneticilere göre 2026’da şirket performansını en çok etkileyecek üç ana faktör yatırım performansı, fiyatlama politikaları ve regülasyonlardaki değişiklikler olacak. Hayat ve emeklilik şirketleri için regülasyon ön plana çıkarken hayatdışı branşta fiyatlama politikaları önceliklendiriliyor.

TSB Başkanı Uğur Gülen, “Sigorta sektörü, tüm belirsizliklere rağmen güçlü teknik altyapısı, artan risk bilinci ve gelişen ürün çeşitliliğiyle büyüme potansiyelini koruyor. 2026 yılında verimlilik, doğru fiyatlama ve regülasyonlara uyum kabiliyeti, sürdürülebilir kârlılığın anahtarı olacak. Türkiye sigorta sektörü, temkinli ama kararlı adımlarla yoluna devam edecektir” dedi.

ÜRETİM OCAK AYINDA YÜZDE 25.4 YÜKSELDİ

TSB’nin dün yayımladığı verilere göre Ocak 2026’da, Ocak 2025’e kıyasla toplam prim üretimi yüzde 25.4 artarak 144.3 milyar lira oldu. Buna göre üretim, hayatdışında yüzde 22.9 artışla 127.2 milyar lira, hayatta yüzde 48.1 artışla 17.1 milyar lira. Hayatdışının en büyük branşı olan trafik sigortasında üretim yüzde 17.96 artışla 21.2 milyar lira oldu. Genel zararlar ise yüzde 70 artışla 18.2 milyar liraya ulaşırken bu kapsamda yüzde 102.6 ve 9.6 milyar lirayla devlet destekli bitkisel ürün dikkat çekti.