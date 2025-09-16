“Sigorta ‘taşıt tanıma’ sürecinde kritik araç”

Ulusal Taşıt Takip Sistemi’nin (UTTS) kayıt dışı ekonomi ile mücadelede önemli olduğunu ve kendilerinin de bunu desteklediğini belirten Koru Sigorta Genel Müdürü Kasım Yılmaz, bu noktada sigortacılığın da kritik bir rolü bulunduğunu belirtti.

Yetkilendirilecek montaj firmalarının, teknik ve idari kriterlerin yanı sıra UTTS sigorta poliçesine sahip olmalarının zorunlu kılındığını anımsatan Yılmaz şöyle devam etti:

“UTTS’nin uygulanabilmesi için ülke genelinde milyonlarca araca cihaz montajı yapılmaktadır. Bu cihazların araçlara takılması sırasında araçlarda hasar oluşma veya üçüncü kişilerin zarar görme riski söz konusu. Bu nedenle UTTS sürecinde sigorta güvencesi hem servis sağlayıcılar hem araç sahipleri için kritik önem taşıyor.”