Şii milis gruplar: Türk varlığı, ABD varlığından daha tehlikeli

20 Nisan 2022 Çarşamba, 17:20

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'na Irak'ta faaliyet yürüten Şii gruplardan sert tepkiler geldi.

Irak'ta bulunan İran destekli Asaib Ehli-l Hak grubunun lideri Kays el Hazali, yaptığı açıklamada Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonları sert bir dille eleştirdi.

'TÜRK VARLIĞI DAHA TEHLİKELİ'

Kays el Hazali, Türk askerinin bölgedeki varlığına değinerek, "Irak'taki Türk varlığı, Amerikan varlığından daha tehlikelidir" ifadelerini kullandı.

Hazali, "Türkiye'nin, Musul ve Kerkük'e yönelik planlarının gerçekleşmeyeceğini" öne sürdü.

Hazali ayrıca, geçtiğimiz yıl Nisan ayında da tehdit niteliğinde bir konuşma yaparak, "Erdoğan, Sincar ve Telafer’e girerse buradan isteyerek ayrılmayacak. Sincar'a operasyon yaparlarsa, silahlarımıza sarılacağız. Irak'taki Türk üsleri bize yakın; 7, 20 ve 40 km ötedeler. Elimizde bol miktarda roket var" demişti.

'TÜRKLER İŞGALCİ'

Pençe Kilit Operasyonu'na bir diğer tepki de yine Irak'ta faaliyet yürüten Haşdi Şabi'ya bağlı olan Ketaib Hizbullah grubundan geldi.

Ketaib Hizbullah, yaptığı açıklamada, "Ülkenin kuzeyinde Türk işgalciler, Irak’ın egemenliğini çiğneyerek, ülkenin petrol ve doğalgazını ele geçirmeyi, İpek Yolu'na hakim olup güzergahları belirlemeyi ve Iraklı yetkililer ile Irak düşmanlarının desteğiyle kötü zhinyetli Osmanlı padişahının rüyasının yolunu açmayı amaçlıyor" diye konuştu.

ASKERİ ÜSLERİ HEDEF ALMIŞLARDI

Irak'ta faaliyetler yürüten İran destekli çeşitli Şii milis grupları, son zamanlarda Türkiye'ye yönelik düşmanca çağrılarını ve eylemlerini artıyor.

İran destekli Şii milis gruplar, birçok kez TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki üslerini hedef alarak, roketli saldırılar gerçekleştirmişti.

Asaib Ehli-l Hak grubunun, Irak'ta terör örgütü PKK ile yakın ilişkiler yürüttüğü bilinmektedir.

