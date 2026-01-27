Cumhuriyet Gazetesi Logo
Siirt'te baba ile 4 çocuğu, sobadan sızan gazdan etkilendi

27.01.2026 10:23:00
DHA
Siirt'in Pervari ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü. Karasungur köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve 4 çocuğu, yakınlarının dikkati sayesinde hastaneye yetiştirilerek tedavi altına alındı.

Siirt'in Pervari ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen baba ile 4 çocuğu, hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Karasungur köyünde meydana geldi. Reşit T. ile 4 çocuğu, evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek rahatsızlandı. Durumun fark edilmesi ile baba ve çocukları, haber verdikleri yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan baba ve çocuklarının durumunun iyi olduğu, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

