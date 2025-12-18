Cumhuriyet Gazetesi Logo
Siirt'te dehşet... 2 çocuk annesi evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu!

18.12.2025 14:22:00
DHA
Siirt'te 2 çocuk annesi Gülhan Börülce (39), evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Barış Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Gülhan Börülce’den haber alamayan yakınları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

BIÇAKLANMIŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Gülhan Börülce'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Börülce’nin cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kadının eşinin ise işi nedeniyle il dışında bulunduğu öğrenildi.

İlgili Konular: #Siirt #kadın cinayeti