Siirt’te horoz dövüşüne suçüstü: 60 kişi yakalandı

Siirt’te yasa dışı horoz dövüşü düzenlendiği belirlenen bir mekana operasyon düzenlendi. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, emniyet ekiplerince gerçekleştirilen baskında içeride bulunan 60’tan fazla kişi suçüstü yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Yapılan incelemelerde, horoz dövüşünü izleyen kişilerin internet üzerinden canlı bahis oynadığı tespit edildi. Operasyon sırasında dövüşlerde kullanılan horozlar da koruma altına alındı.
İŞLEM YAPILDI
Yetkililer, olayla ilgili yakalanan kişiler hakkında hayvanlara kötü muamele ve yasa dışı bahis suçlarından işlem yapıldığını bildirdi.
İl genelinde yasa dışı organizasyonlara yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.