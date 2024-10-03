Siirt'e giden yolcu uçağı Diyarbakır’a acil iniş yaptı

Siirt seferini yapan yolcu uçağı, havalimanındaki localizer cihazı arızası nedeniyle Siirt'e inmeyince Diyarbakır Havalimanı'na indi.

Siirt'e giden yolcu uçağı Diyarbakır’a acil iniş yaptı
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DHA
Yayınlanma: 03.10.2024 - 12:28

İstanbul-Siirt seferini yapan yolcu uçağı, Siirt Havalimanı'ndaki localizer cihazı arızası nedeniyle iniş yapamadı. Bunun üzerine uçak, Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi.

Uçak Diyarbakır'a sorunsuz inerken, Siirt Havalimanı'nda bekleyen yolcular kara yoluyla Diyarbakır'a getirildi. Diyarbakır'a inen yolcular da yine kara yoluyla Siirt’e gönderildi.

 


Etiketler: #Siirt #yolcu uçağı #diyarbakır

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