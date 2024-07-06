Siirt’te kaybolan 67 yaşındaki şahıs yaralı olarak bulundu
Siirt’te merkeze bağlı Kalender köyünde kaybolan kişi ekipler tarafından saatler sonra yaralı olarak bulundu.
Aracı ile dün saat 15.00’te köyden ayrılan ve kendisinden uzun bir süre haber alınamayan 67 yaşındaki adamın yakınları durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve Eruh Arama ve Kurtarma (ERKUT) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu, cep telefonundan yapılan sinyal tespitinden sonra kaybolan kişinin Eruh ilçesi Kavaközü mevkiinde olduğu tespit edildi.
Ekipler tarafından aracı ile uçuruma yuvarlanmış olarak bulunan adam, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent hastaneye kaldırıldı!
- Merih Demiral'ın cezası belli oldu!
- Erdoğan'dan flaş 'Merih Demiral' açıklaması
- Terkoğlu'ndan MHP'li isme 'kurşun' yanıtı
- 'Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edeceğim'
- Asgari ücrete zam gelecek mi?
- Hikmet Karaman'dan Arda Güler iddiası
- İstanbul ve çevre illerde göktaşı görüldü
- Hollanda maçı öncesi Almanya'da flaş karar!
- Selahattin Baki'ye sürpriz teklif