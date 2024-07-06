Siirt’te kaybolan 67 yaşındaki şahıs yaralı olarak bulundu

Siirt’te merkeze bağlı Kalender köyünde kaybolan kişi ekipler tarafından saatler sonra yaralı olarak bulundu.

İHA
Yayınlanma: 06.07.2024 - 11:49
Siirt’te kaybolan 67 yaşındaki şahıs yaralı olarak bulundu
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Aracı ile dün saat 15.00’te köyden ayrılan ve kendisinden uzun bir süre haber alınamayan 67 yaşındaki adamın yakınları durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve Eruh Arama ve Kurtarma (ERKUT) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu, cep telefonundan yapılan sinyal tespitinden sonra kaybolan kişinin Eruh ilçesi Kavaközü mevkiinde olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından aracı ile uçuruma yuvarlanmış olarak bulunan adam, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


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