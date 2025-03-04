Siirt’te kayıp genç kızı bulan polisler ödüllendirildi
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kent merkezinde kaybolan genç kızı bulan ve Kurtalan ilçesindeki yangına etkin müdahale eden emniyet mensuplarını ödüllendirdi. İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve görevli polisler, gösterdikleri üstün gayret nedeniyle “Başarı Belgesi” ile takdir edildi.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kentteki emniyet güçlerinin başarılı çalışmalarını ödüllendirdi. Kent merkezinde kaybolan genç kızı bulan ve Kurtalan ilçesinde meydana gelen yangına hızlı ve etkili şekilde müdahale eden İl Emniyet Müdürlüğü personeli, başarıları dolayısıyla “Başarı Belgesi” ile onurlandırıldı.
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