Siirt’te kayıp genç kızı bulan polisler ödüllendirildi

Yayınlanma: 04.03.2025 - 16:31

Güncelleme: 04.03.2025 - 16:31

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kentteki emniyet güçlerinin başarılı çalışmalarını ödüllendirdi. Kent merkezinde kaybolan genç kızı bulan ve Kurtalan ilçesinde meydana gelen yangına hızlı ve etkili şekilde müdahale eden İl Emniyet Müdürlüğü personeli, başarıları dolayısıyla “Başarı Belgesi” ile onurlandırıldı.