Siirt’te peynir bidonunda uyuşturucu yakalandı

Yayınlanma: 11.09.2024 - 11:27

Güncelleme: 11.09.2024 - 11:27

Peynir bidonuna zulalanmış uyuşturucu maddeye ilişkin Siirt Valiliği açıklamada bulundu. Açıklamada, "İlimizden Batı illerine sefer yapan bir yolcu otobüsü, Siirt Çevre Yolu’nda durdurularak arama yapılmıştır. Yapılan arama sonucunda, peynir bidonları içerisine gizlenmiş 5 kilo 725 gram Skunk maddesi ele geçirilmiştir. Operasyon sonucunda; (Y.İ.) ve (A.D.) isimli iki şüpheli şahıs gözaltına alınmış, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmışlardır. Ayrıca, yapılan kimlik kontrollerinde (A.D.) isimli şahsın Yatağan Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İhraç Etme" ve İstanbul Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlarından kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.