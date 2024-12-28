Siirt'te şiddetli rüzgar otobüs durağını devirdi!

Yayınlanma: 28.12.2024 - 08:31

Güncelleme: 28.12.2024 - 08:33

Siirt'te akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Veyselkarani Mahallesi 1903. Sokak'ta bulunan otobüs durağı devrildi. Bu sırada durakta bekleyen kimse olmadığı öğrenildi.