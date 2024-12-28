Siirt'te şiddetli rüzgar otobüs durağını devirdi!

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle otobüs durağı devrildi. Durakta bekleyen kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi.

Siirt'te şiddetli rüzgar otobüs durağını devirdi!
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AA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 08:31

Siirt'te akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Veyselkarani Mahallesi 1903. Sokak'ta bulunan otobüs durağı devrildi. Bu sırada durakta bekleyen kimse olmadığı öğrenildi.


Etiketler: #durak #otobüs durağı #Rüzgar #Siirt

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