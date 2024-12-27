Balıkesir'i fırtına vurdu: Çatı ve tabelalar uçtu, ağaçlar devrildi!

Bandırma ve Erdek ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Hızı saatte 70 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle birçok ağacın devrildiği, bazı iş yerlerinin çatı ve tabelalarının uçtuğu gözlemlendi.

Balıkesir'i fırtına vurdu: Çatı ve tabelalar uçtu, ağaçlar devrildi!
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İHA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 12:59

Bandırma'da fırtına sonrası sahilde ağaçların devrildiği ve çevreye zarar verdiği gözlemlenirken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik ve onarım çalışmalarına hızla başladı. Ekipler devrilen ağaçları kaldırarak çevre güvenliğini sağlamak için yoğun çaba sarf etti. Erdek kırsalında ise yol kenarlarına savrulan ağaç dalları ve tabelaların, trafik güvenliğini tehdit ettiği bildirildi.

Yetkililer, fırtınanın tekrar etkili olabileceğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölge için kuvvetli rüzgar ve yer yer sağanak yağış uyarısında bulundu. Uzmanlar, yurttaşların açık alanlarda bulunmaktan kaçınması gerektiğini ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.


Etiketler: #Balıkesir #Fırtına #meteoroloji #Rüzgar

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