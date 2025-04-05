Siirt'te şüpheli ölüm... Kadının cansız bedeni bulundu!
Kurtalan ilçesinde 34 yaşındaki Ayşe Çelik adlı kadın evinde ölü bulundu. Beş çocuk annesi Çelik'in ölümüne ilişkin, Kurtalan Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Üçpınar köyünde 5 çocuk annesi Ayşe Çelik (34) evinde eşi tarafından baygın halde bulundu. Evli olduğu erkeğin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ayşe Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik'in cansız bedeni otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kurtalan Cumhuriyet Savcılığı Ayşe Çelik'in ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: #ayşe çelik #cansız beden #Soruşturma #Siirt
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