Şık Makas işçilerine yasak mahkemeden döndü: Tokat Valiliği kararı hukuka aykırı bulundu

Ücretleri ödenmediği için direnen Şık Makas işçilerinin eylemine dönük Tokat Valiliğinin aldığı eylem yasağı, Tokat İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edildi. Tokat Valiliği 9 Ekim gecesi, aynı gün fabrika önünde Birleşik Tekstil İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) ile gerçekleşecek buluşmaya ilişkin gece saat 01.00 sularında aldığı işçilerin fabrika önünde toplanmasını ve sendika yöneticilerinin işçilerle buluşmasını yasaklamıştı.

"HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADI"

9 Ekim 2025 saat 00.01'den 11 Ekim 2025 saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle uygulanan yasak kararına ilişkin BİRTEK-SEN'in iptal istemiyle açtığı davada karar çıktı. Kararda, "Kararın idare tarafından söz konusu kararın suç işlenmesini önlemek, kamu düzeni ve güvenliğini korumak ve nihayetinde ilin güvenliğini sağlamak için alındığı dile getirilmiş ise de; bu hususlara ilişkin somut verilerin dosyaya sunulamadığı, dolayısıyla 2911 sayılı Kanun'un 17 ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı Kanun'un 11/C maddesi kapsamında belirtilen şartlara aykırı olduğu dikkate alındığında; dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"TEMEL HAKKIN İHLAL EDİLDİĞİ ORTAYA KONDU"

BİRTEK-SEN'in avukatı Sevil Aracı, kararı Evrensel'e değerlendirdi. Tokat Valiliğinin bu kararı hak arayan işçilerin eylemlerini engellemek için aldığını hatırlatan Aracı, "Mahkeme kararı işçilerin ücret ve çalışma koşullarıyla ilgili meşru taleplerini dile getirmesinin, kamu düzenini, kamu güvenliğini ve toplumsal huzuru bozmayacağını; tam aksine, yasağın temel hak ve özgürlükleri ihlal eden bir kamu otoritesi işlemi niteliğinde olduğunu ortaya koymuş oldu. Her ne kadar karar geç verilmiş ve fiili olarak bir anlamı kalmamış olsa da bu kararın demokrasi mücadelesi için önemli olduğunu düşünüyor ve bu kararın idarelerin demokratik düzene daha uygun hareket etmelerine vesile olacağını umuyoruz" dedi.