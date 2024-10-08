Sıla bebeğin cenazesi, Tekirdağ Şehir Hastanesi morgundan alındı

Tekirdağ Şehir Hastanesinde 1 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Sıla bebeğin cenazesi morgdan alındı.

Sıla bebeğin cenazesi, Tekirdağ Şehir Hastanesi morgundan alındı
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İHA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 09:30

Cinsel istismar ve şiddete uğradığı belirtilen 2 yaşındaki Sıla Y., bir aydır tedavi gördüğü Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.

Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz kaldığı iddia edilen minik Sıla, yoğun bakımda entübe olarak yaşam mücadelesi veriyordu. Ailesi, hastane önünde umutla beklerken, ilaçlara yanıt vermeyen bebeğin durumu ağırlaşarak ölümle sonuçlandı.

CENAZESİ ALINDI

Olayla ilgili olarak anne Bakiye Y. ve komşu çocukları dahil 5 kişinin tutuklu bulunduğu soruşturma sürerken, Sıla bebeğin cenazesi Tekirdağ Şehir Hastanesi morgundan ailesi tarafından alındı.

Cenaze teslim alınırken bebeğin 2 teyzesi gözyaşlarına boğuldu. Cenaze, Altınova Yeni Camii’nde kılınacak namazın ardından Yeni Şehir Mezarlığı’na defnedilecek.


Etiketler: #Sıla bebek

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