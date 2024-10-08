Sıla bebeğin cenazesi, Tekirdağ Şehir Hastanesi morgundan alındı
Tekirdağ Şehir Hastanesinde 1 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Sıla bebeğin cenazesi morgdan alındı.
Cinsel istismar ve şiddete uğradığı belirtilen 2 yaşındaki Sıla Y., bir aydır tedavi gördüğü Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.
Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz kaldığı iddia edilen minik Sıla, yoğun bakımda entübe olarak yaşam mücadelesi veriyordu. Ailesi, hastane önünde umutla beklerken, ilaçlara yanıt vermeyen bebeğin durumu ağırlaşarak ölümle sonuçlandı.
CENAZESİ ALINDI
Olayla ilgili olarak anne Bakiye Y. ve komşu çocukları dahil 5 kişinin tutuklu bulunduğu soruşturma sürerken, Sıla bebeğin cenazesi Tekirdağ Şehir Hastanesi morgundan ailesi tarafından alındı.
Cenaze teslim alınırken bebeğin 2 teyzesi gözyaşlarına boğuldu. Cenaze, Altınova Yeni Camii’nde kılınacak namazın ardından Yeni Şehir Mezarlığı’na defnedilecek.
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