Sıla bebeğin davasında flaş gelişme: Duruşma tarihi belli oldu!

Yayınlanma: 03.12.2024 - 11:00

Güncelleme: 03.12.2024 - 11:06

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, Malkara ilçesinde cinsel istismar ve şiddete uğrayan Sıla Yeniçeri adlı bebeğin davası ile ilgili açıklamada bulundu.

Gürcün, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Sıla Bebeğimizin Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davasının duruşma tarihi 26 Aralık 2024 saat 9.30 olarak belirlendi. Tekirdağ Barosu olarak, soruşturma sürecinde olduğu gibi yargılama aşamasında da davayı titizlikle takip edeceğiz. Ve aynı gün, ülkenin iki ucunda barolar olarak adalet arayacağız. Diyarbakır’da Narin Güran, Tekirdağ’da ise Sıla bebeğimiz için mahkemelerde olacağız. Çocuklarımızın haklarını savunmak ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak için adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”