‘Silah bırakma’ şartına bağlı yol haritası: Süreç ve yeni anayasa tartışmaları birlikte ilerliyor

Meclis’te yürütülen açılım süreci kapsamında Şeker Bayramı sonrasına ilişkin yasal yol haritası netleşmeye başladı.

Yasal ve demokratik adımların çerçevesinin çizilmesi için gözler nisan ayına çevrildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un, Şeker Bayramı sonrası siyasi partilere çağrı yaparak süreci başlatması bekleniyor. Kulislerde konuşulan senaryoya göre Kurtulmuş, siyasi parti gruplarını tek tek ziyaret edecek ve her partiden kendi teklifini hazırlamasını isteyecek. Bu süreçte Adalet Bakanlığı ile koordineli bir çalışma yürütülmesi de ihtimaller arasında...

Ardından ortak bir metin üzerinde uzlaşma sağlanması için müzakere süreci yürütülecek. Ancak öncesinde terör örgütünün kendini feshettiğinin ve silahları tamamen bıraktığının güvenlik birimleri tarafından teyidi gerekecek. Sonrasında yasal adımlar için harekete geçilecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Örgütün tasfiyesine yönelik adımlar vakit kaybetmeden atılacak. Hedef başladığımız hayırlı işi kazasız, belasız menziline ulaştırmaktır” mesajını vermişti.

EN KRİTİK ROL MİT’TE

Sürecin ilerlemesinde belirleyici başlık “silah bırakma” olacak. Kulislerde, atılacak tüm yasal adımların ön koşulunun, örgütün kendini feshettiğinin ve silahları tamamen bıraktığının güvenlik birimleri tarafından teyit edilmesi olduğu vurgulanıyor.

Bu kapsamda en kritik rolün Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) hazırlayacağı raporlarda olacağı ifade ediliyor. MİT’ten gelecek “silah bırakma” teyidi sonrası yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Sürecin bir diğer ayağında ise Millî Güvenlik Kurulu (MGK) öne çıkıyor.

AKP kulislerinde, silah bırakmanın resmen ilan edilmesine ilişkin sürecin MGK gündemine taşınabileceği ve kararın burada şekillenebileceği ifade ediliyor.

SÜREÇTE İKİ PARALEL HAT

Hazırlanacak tekliflerde Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve İnfaz Kanunu’nda değişiklik yapılması planlanıyor. Amaç ise düzenlemelerin, komisyon raporunda olduğu gibi geniş mutabakatla yasalaşması.

Öte yandan kulislerde, yasal düzenlemelerin yalnızca süreçle sınırlı kalmayacağı konuşuluyor. AKP’nin uzun süredir gündemde tuttuğu yeni anayasa hedefinin de bu çerçevede yeniden öne çıktığı ifade ediliyor.

Değerlendirmelere göre, iktidarın yeni anayasa arayışının arkasında yalnızca iç siyasi dinamikler değil; Türkiye’nin bölgesel güç olma hedefi, sermaye çevrelerinin bölgesel açılımı ve daha esnek bir siyasal yapı ihtiyacı gibi faktörler de bulunuyor.

Resmi söylemde süreç ile yeni anayasa arasında doğrudan bir bağ kurulmasa da, Ankara kulislerinde iki başlığın aynı siyasi doğrultuda ilerlediği görüşü ağırlık kazanıyor.