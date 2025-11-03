Silahla yaralandı, bina boşluğuna kaçarak canını zor kurtardı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.11.2025 10:09:00
İHA
Çorum’da silahlı saldırıda bacağından yaralanan şahıs, bina boşluğuna sığınarak canını zor kurtardı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde ile Bahar 1. Caddesi üzerinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; S.K. (25), henüz belirlenemeyen bir nedenle kimliği belirlenemeyen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan şahıs, olay yerinden hızla uzaklaşırken; silah seslerini duyan yurttaşlar da durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evlerinin bina boşluğuna sığınan yaralı S.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

