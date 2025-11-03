Cumhuriyet Gazetesi Logo
Parkta dehşet... Otururken bir anda bıçaklı saldırıya uğradı!

Parkta dehşet... Otururken bir anda bıçaklı saldırıya uğradı!

3.11.2025 08:49:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Parkta dehşet... Otururken bir anda bıçaklı saldırıya uğradı!

Aksaray'da kimliği henüz tespit edilemeyen bir saldırgan tarafından parkta oturduğu sırada bıçaklanan E.C.A. adlı şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan ise, olayın ardından kayıplara karıştı.

 

 

 

Taşpazar Mahallesi Şehit Yalçın Sevindi Caddesi üzerindeki bir parkta gece yarısı dehşet bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; parkta oturan E.C.A. (23) adlı şahıs parkta oturduğu sırada iddiaya göre tanımadığı bir kişi tarafından bacağından yaralandı.

Olayı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, yaralı şahsı gören çevredeki yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı şahıs ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin peşine düştü.

Hastanede tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #aksaray #bıçaklı saldırı #park

İlgili Haberler

Polise yumruklu saldırı soruşturmasında yeni gelişme!
Polise yumruklu saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Aksaray'da sürücüden kimlik isteyen trafik polislerine karşı yapılan ve kameralara yansıyan yumruklu saldırıda 3 kişi tutuklandı.
İETT otobüsünde bıçaklı saldırı: Yaralanan yolculardan biri öldü
İETT otobüsünde bıçaklı saldırı: Yaralanan yolculardan biri öldü İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Haraççı Kavşağı girişinde İETT otobüsünde bir şüpheli, otobüs şoförü ve 2 yolcuyu bıçakladı. Saldırıya uğrayan yolculardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bahçelievler’de silahlı saldırı: 3 yaralı
Bahçelievler’de silahlı saldırı: 3 yaralı İstanbul Bahçelievler'de bir kişi, husumetlisi olduğu ileri sürülen kişiyi silahla ağır yaraladı. Saldırıda çevrede bulunan iki kişi de seken kurşunların hedefi oldu.