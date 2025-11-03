Parkta dehşet... Otururken bir anda bıçaklı saldırıya uğradı!

Taşpazar Mahallesi Şehit Yalçın Sevindi Caddesi üzerindeki bir parkta gece yarısı dehşet bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; parkta oturan E.C.A. (23) adlı şahıs parkta oturduğu sırada iddiaya göre tanımadığı bir kişi tarafından bacağından yaralandı.

Olayı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, yaralı şahsı gören çevredeki yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı şahıs ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin peşine düştü.

Hastanede tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.