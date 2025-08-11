Silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti

Olay saat 22.30 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen yabancı uyruklu bir kişi, otomobille yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Yabancı uyruklu kişi kanlar içerisinde yerde kalırken, saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinde ağır yaralandığı anlaşılan yabancı uyruklu kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.