Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından belediyede başkanvekili için seçimi yapıldı. CHP Grubu Sacit Terzi'yi aday gösterirken, Cumhur İttifakı’nın adayı ise Kaya Kocaman oldu. Şile Belediyesi'nin başkanvekili CHP'li Sacit Terzi seçildi. Peki, Şile Belediyesi'nin başkanvekili Sacit Terzi kimdir? Sacit Terzi kaç yaşında, nereli?

SACİT TERZİ KİMDİR?

Sacit Terzi'nin eski İngilizce Öğretmeni olduğu biliniyor. İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Sacit Terzi, bugün yapılan seçimde Şile Belediyesi Başkan vekilliğine seçildi.

NE OLMUŞTU?

Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 10 Temmuz'da düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı.