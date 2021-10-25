Şile otobanında korkutan kaza: O anlar kamerada
Şile otobanında karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yurttaşa hızla gelen araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yurttaş, seyir halinde olan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar bir aracın güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay geçtiğimiz günlerde Şile otobanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yurttaşa hızla gelen otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yurttaş, yolun diğer şeridinde seyir halinde olan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı bir başka aracın güvenlik kameralarına yansıdı.
O ANLAR KAMERADA
Kameraya yansıyan görüntülerde, otobanda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yurttaşa bir aracın çarpmasının ardından vatandaşın yola savrulması ve diğer şeritten gelen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulması yer alıyor.
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