Şile otobanında korkutan kaza: O anlar kamerada

25 Ekim 2021 Pazartesi, 10:39

Olay geçtiğimiz günlerde Şile otobanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yurttaşa hızla gelen otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yurttaş, yolun diğer şeridinde seyir halinde olan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı bir başka aracın güvenlik kameralarına yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Kameraya yansıyan görüntülerde, otobanda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yurttaşa bir aracın çarpmasının ardından vatandaşın yola savrulması ve diğer şeritten gelen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulması yer alıyor.