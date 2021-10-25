Ankara'da nöbet dönüşü kazada yaşamını yitiren asistan için sağlıkçılar tepkili

25 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

Ankara Şehir Hastanesi’nde 36 saat nöbet tuttuktan sonra aracıyla evine dönmek üzere yola çıkan 25 yaşındaki asistan hekim Rümeysa Berin Şen’in park halindeki kamyona arkadan çarparak yaşımını yitirmesi, asistan hekimlerin uzun nöbet sürelerini ve nöbet ertesi izinlerinin olmaması gibi sorunları yeniden gündeme getirdi. “Yıllardır uyardığımız asistan hekimlerin çalışma şartlarının düzeltilmemesinin sonucunu çok ağır biçimde ödedik” diyen asistan hekimler ve tabip odaları yetkilileri “Nöbet ertesi kullanılamayan izinler, asistana uygulanan mobbingler, stres, hastanelerinin tüm yükünün asistanlara yüklenmesi, tükenmişlik, angarya işleri...Bir meslektaşımızı daha intihara, kaza görünümlü cinayetlere kurban vermeyelim. Sesimizi duyun artık” dediler.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, gazetemize yaptığı değerlendirmede, 36 saati bulan çalışma koşullarına dikkat çekerek “Bu insani değil. Asistanlara çok fazla iş yükü bindiriliyor, kabul edilebilir bir çalışma süresi değil bu. Normalde nöbet sonrası izinlerin olması gerekiyor, bunlar genellikle olmuyor. Özellikle cerrahi branşlarda bu izinler uygulanmıyor. Normalde mesai 08.00-16.00 arasıdır. Ondan sonra da nöbet başlar, 8 saat çalışıyorsak 16 saat de nöbet tutulur, normal toplayınca 24 saat çalışmaya denk gelir, 24 saat çalışmadan sonra en az 8-10 saat daha çalışma ekleniyor. Böylelikle 36 saate varan çalışmalar oluyor” dedi.

‘CERRAHSIZ KALABİLİRİZ’

36 saati bulan çalışma koşullarında hataların da artacağına dikkat çeken Ökten, “Özellikle cerrahi branşlarda bazı arkadaşlar nöbetten sonra ameliyata giriyor, çalışmaya devam ediyor, bu durum aslında her şeye yansır” diye konuştu. Hekimler arasında tükenmişlik sendromunun yüzde 90’ın üzerine çıktığını vurgulayan Ökten, “Birçok asistan arkadaşımız özellikle kalp damar, beyin, genel cerrahi, kadın doğum, çocuk gibi ağır branşları artık tercih etmiyor. Onun yerine cildiye, fizik tedavi, radyoloji gibi bölümler tercih ediliyor. TUS sınavında cerrahi branşların puanları çok düşmesine karşın tercih edilmiyor. Bir süre sonra ülke cerrahsız kalabilir” diye konuştu.

TTB olarak eylem takvimi hazırladılarını anlatan Ökten, “23 Kasım’da da İstanbul’dan başlayıp 27 Kasım’da Ankara’da bitecek “Beyaz Yürüyüş” ve miting yapacağız, ardından da aynı gün Ankara’da ‘Beyaz Forum’ gerçekleştireceğiz” dedi.

BUGÜN HASTANELERDE EYLEM VAR

Dr. Şen’in yaşamını yitirdiği kazanın ardından tabip odaları, hekimler sosyal medyadan yaptıkları açıklamalarda yoğun iş yükü ve uzun nöbet saatlerine tepki gösterdi. “Daha kaç asistanın tükenmesi, ölmesi gerekiyor” diye soran TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu, yaptıkları açıklamada, “Yıllardır uyardığımız asistan hekimin çalışma şartlarının düzeltilmemesinin sonucunu çok ağır bir şekilde ödedik. Kaza görüntüleri çok şey anlatıyor. 25.10.2021 Pazartesi günü saat 12.30’da tüm asistan hekimleri ülkenin dört bir yanında hastanelerde meslektaşımızı anmaya, haklarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandılar.

Öte yandan asistan hekimin ölümünün ardından kamyonlarda tampon bulunması gerektiğine ilişkin talepler tekrar gündeme getirildi. Sosyal medyada, “Tamponsuz Kamyon Kalmasın” kampanyası başlatıldı.