Şile Otoyolu'nda otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

26 Aralık 2021 Pazar, 04:09

Kaza saat 01.00 sıralarında Şile Otoyolu Alemdağ mevkii Şile istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sefa Turhan yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın ektisiyle savrulan araç yolun sağ tarafında bulunan reklam tabelası direğine çarptı. Sürücü Sefa Turhan, yolcu Mert Kaplan ve İsmet Ökte araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

"SÜRATLİ ŞEKİLDE GELİYORDU"

Olayın görgü tanığı Yavuz Ekşi "Biz arkadaşlarımızla karşıda oturuyorduk. İki araç süratli şekilde geliyordu. Beyaz bir otomobil bu araca sol arkadan çarptı. Bu otomobil önce bariyere vurdu. Bariyere vurduktan sonra kayarak bu direğe çarptı. Aracın içerisinde üç kişilerdi. Şoför bayağı darbe almıştı. Arka koltuktaki arkadaşında bilinci kapalıydı. İkisine de yardım ettik. Önde oturan arkadaşta pek fazla bir şey yoktu. O kalktı yürüyerek ambulansa bindi. Ailelerine haber verdik, yardım ettik. Ambulansı aradık. Çarpan araç kaçtı. Göremedik" ifadelerini kullandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



