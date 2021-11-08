Şile'de 53 dönüm Hazine arazisi satışa çıkarıldı

İstanbul Şile'de Karadeniz kıyısında değerli konumdaki 53 dönüm Hazine arazisi satışa çıkarıldı. İki arazi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, biri açık, diğeri kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2021 Pazartesi, 08:43
Şile'de 53 dönüm Hazine arazisi satışa çıkarıldı
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Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Şile’de Karadeniz sahiline hakim konumda 53 dönüm araziyi satışa çıkardı.

Sözcü'nün haberine göre; İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi tarafından yayınlanan ilanda Şile Balibey Mahallesi’nde iki ayrı parselde toplam 53 dönüm devlet arazisi 26 Kasım’da ihale edilecek.

Atatürk Ormanı’na yakın bitişik vaziyetteki iki arsadan, yoğun ağaçlı 9 bin 914 metrekare olan için tahmini bedel 9 milyon 914 bin TL  hesaplandı. 43 bin metrekarelik ikinci arsanın tahmini bedeli ise 43 milyon lira olarak belirlendi.

İKİ AYRI USULDE SATILACAK 

İlk arazi Açık Teklif usulü, ikinci arazi ise Kapalı Teklif Usulü ile satışa çıkarıldı.


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