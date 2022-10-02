Şile'de denizde mahsur kalan kanocuları sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Şile'de kano ile denize açıldıktan sonra aniden bastıran yağmur ve rüzgar nedeniyle kıyıya çıkamayan iki kişiyi sahip güvenlik ekipleri kurtardı.

DHA
02 Ekim 2022 Pazar, 15:05
Şile'de denizde mahsur kalan kanocuları sahil güvenlik ekipleri kurtardı
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Şile Akçakese sahilinden iki kişi kano ile denize açıldı.

Aniden bastıran yağmur ve rüzgarın etkisiyle kıyıya çıkamayan kanodaki kişileri görenler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine haber verdi.

Ekipler, botla denize açılarak mahsur kalan kişileri kurtardı.

Sahil güvenlik ekiplerinin botlarıyla kıyıya çıkarılan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Şile deniz Kano

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