Şilili müzik efsanesi İnti-İllimani, İzmir'e geliyor

Şilili efsane müzik grubu İnti-İllimani, Türk rock müziğinin efsanesi Moğollar ile birlikte Urla Sahne'de konser verecek.

İZMİR / Cumhuriyet
09 Haziran 2022 Perşembe, 10:25
Şilili müzik efsanesi İnti-İllimani, İzmir'e geliyor
Abone Ol google-news

Bulundukları ülkedeki siyasi dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde kurulan iki efsane grup İnti-İllimani ve Moğollar, İzmir'de sahne alacak. 

1967’de kurulan İnti-İllimani, o tarihten bu yana dünya çapında tanınmaya başladı.1973’te Şili’de seçimle başa gelen Salvador Allende’yi deviren Pinochet’in iktidara gelmesinin ardından 14 yıl ülkelerine geri dönemediler. Grubun şarkıları Türkiye’deki müzisyenler tarafından da seslendirildi. Müzikte ‘Nueva Canción’ (Yeni Türkü) hareketinin öncülerinden olan grup, ismini Güney Amerika’daki yerlilerin dilinden alıyor.

URLA'DA UNUTULMAYACAK GECE

Uzun sürenin ardından Türkiye turnesine çıkan grup, İstanbul konserinin ardından, 1970'li yıllardan bu yana Türk müzik tarihinin önemli parçalarından birini oluşturan Moğollar ile birlikte Urla Sahne'de konser verecek.

Humans Event in gerçekleştireceği etkinlikte, İnti-İllimani ve Moğollar, 25 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Urla Sahne'de müzikseverlerle buluşacak. 


İzmir İnti-İllimani Moğollar Urla konser

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler