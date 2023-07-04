Silivri Cezaevi’nde tutulan Yanardağ, temel ihtiyaçlarından mahrum bırakıldı: Televizyon vermediler

Yayınlanma: 04.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 04.07.2023 - 04:00

Kullandığı sözler bağlamından koparılarak hedef haline getirilen TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla tutuklanmasının üzerinden 7 gün geçti.

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Yanardağ’ın resmi tatilde tutuklandığı için normal bir tutuklunun ya da hükümlünün sahip olması gereken birçok şeyden mahrum kaldığını söyledi. Çakırözer, Yanardağ’ın tutukluluğunun dördüncü gününde yapılan ziyaretle ilgili gözlemlerini şu sözlerle aktardı:

‘İYİ NİYET YOK’

“Kantin kapalıydı diye hiçbir şey alamıyordu. Gazete, buzdolabı, saat, televizyon gibi temel şeylere ulaşamamış durumdaydı. Bunda infaz koruma memurlarının hiçbir kusuru ve ihmali olduğunu düşünmüyorum ama bayram mağduriyetini yaşayacak şekilde gözaltı?ve tutuklama sürecinin planlandığını düşünüyorum. İyi niyet olmadığını düşünüyorum. Kendisi bunu bir sorun olarak yansıtmadı. O dimdik ayaktaydı. Bir an önce tahliye edilsin. Bu soruşturmanın baştan açılması adaletsizlik hukuksuzluk.”

‘BAŞARAMAYACAKLAR’

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Yanardağ’ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti. “Hiç kimse Yanardağ’dan terörist övücü bir kişilik üretemez. Yanardağ bir Cumhuriyet çocuğudur” diyen Kılıç, Yanardağ’ın mesajını okudu: “Burada da demokrasi mücadelesine ve adalet kavgasına devam edeceğim. Hiçbir zorbalık karşısında boyun eğmeyeceğim, girdiğim gibi başım dik çıkacağım. Bu kumpası hazırlayanları utandıracak ve boğacaktır. Benim tutuklanma nedenim, başta TELE1 olmak üzere bağımsız medyayı bir tür rehin olarak susturmak, toplumun gözünü korkutarak sindirme girişimidir ancak bu girişim başarılı olamayacaktır.”

TUTUKLULUĞA İTİRAZ

Yanardağ’ın tutukluğuna karşı avukatı Bilgütay Hakkı Durna aracığıyla İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği’nde itiraz edildi. Tutuklama kararına esas ve usul yönünden itiraz edilirken, 10 sayfalık itiraz dilekçesinde kararın anayasaya ve hukuka aykırı olduğu, kaldırılması gerektiğine dikkat çekildi.Dilekçede tutuklama tedbirinin katalog suçlar için geçerli olduğu ancak Yanardağ hakkındaki suçun tutuklama tedbirlerinin alınabileceği suçlar içerisinde yer almadığı vurgulandı. Dilekçe “Müvekkilin sözleri düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamındadır. Tutuklamanın gerekçesi olan video “hazırlanmış”, “yeni” bir video oluşturulmuştur. Bu konuşma artık Yanardağ’a ait değildir” denildi.