Silivri’de göçük: Operatörün cansız bedenine ulaşıldı

Olay, 29 Temmuz Salı günü saat 16.00 sıralarında Büyükkılıçlı Mahallesi’ndeki kum ocağında meydana geldi. İddiaya göre, çalışma sırasında yolda bekleyen 2 kamyonla çalışır durumdaki dozerin ağırlığı nedeniyle zemin çöktü. Çökmenin ardından araçlarla beraber, 1 işçi de balçık altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Silivri Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK), itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kum havuzundaki balçıkta kalan işçiyi kurtarmak için başlatılan çalışmalar salı gününden bugüne kadar devam etti.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kepçe operatörünü kurtarmak için sürdürülen çalışmalarda, balçıkta kalan önce kepçe tespit edildi. Kepçe operatörünün cansız bedenine saatler sonra ulaşıldı.

Bulunduğu yerden çıkarılan kepçe kabinin içerisinde bulunduğu görülen operatörün cansız bedeni, Nöbetçi Savcı'nın incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.