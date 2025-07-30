Silivri'de ikinci nikah: Dilek İmamoğlu'nun şahitliğine engel

İBB soruşturmasında tutuklanan Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün bugün Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde Avukat Sinem Keleş ile dünya evine girecek. Nikahı İBB Başkanvekili Nuri Aslan kıyacak.

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Dilek Kaya İmamoğlu da nikah şahidi olarak katılıyor. Ancak cezaevi yönetiminin Dilek Kaya İmamoğlu'nun şahitlik yapmasına izin vermediği bildirildi.

ÖNCE N İKAH SONRA İMAMOĞLU'NU ZİYARET

Özel, İBB soruşturmasında tutuklanan Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ve Sinem Keleş'in nikah törenine katılmak için Silivri Cezaevi'ne geldi. Özel, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte çiftin nikah şahitliklerini yapacaktı ancak Dilek Kaya İmamoğlu'nun nikahta şahitlik yapmasına izin verilmedi.

Özgür Özel, nikahın ardından Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek.

"SİLİVRİ'NİN DUVARLARININ AŞKI YENEMEYECEĞİNİ G ÖSTER İYORUZ"

Akgün ile evlenecek olan Sinem Keleş, cezaevi önünde konuştu:

"Silivri’nin duvarlarının, tel örgülerinin umudu, sevgiyi, aşkı yenemeyeceğini, baskıya, zulme engel olamayacağını gösteriyoruz" ifadelerini kullanan Keleş şunları söyledi:

"Umutluyum. Hüzün tabii ki var, ama hüzün de bizim, neşe de bizim. O hüzün, heyecanımı, umudumu, umudumun üstünü örtmüyor. 26 Temmuz’da dışarıda planlamıştık düğünümüzü, ancak bugün burada, içeride kıyacağız nikâhımızı. Ailelerimiz yanımızda olacak; arkadaşlarımızın bir kısmı burada, bir kısmı aşağıda bizi bekliyor. Biz bugün sadece bir nikâh kıymıyoruz; Silivri’nin duvarlarının, tel örgülerinin umudu, sevgiyi, aşkı yenemeyeceğini, baskıya, zulme engel olamayacağını gösteriyoruz. Ben hukukçuyum, 20 yıllık avukatım ve Gürkan’ın da bu dosyada avukatlığını yapıyorum. Aynı zamanda DGM’leri dahi görmüş bir avukatım. Ancak hiçbir dönem, bu kadar hukuka aykırılığın, hak ihlallerinin yaşandığı bir dönem yaşamadık. Ama biz adaletsizliğe alışmayacağız. Yan yana, omuz omuza, inançla, gururla, ailelerimizle hep beraber dimdik ayaktayız. Sevdiklerimizi karşılayacağız, çıktıkları zaman."

İBB TUTUKLULARININ İKİNCİ NİKAHI

Tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe de Silivri Cezaevi'nde evlenmişti. Akgün, İBB soruşturmasında tutuklandıktan sonra cezaevinde evlenen ikinci isim oldu.