Silivri’de yangın ormana sıçradı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor!

Silivri Çanta Balaban Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında tarım alanlarında yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı.

Bölgeye İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevleri kontrol altında almakta zorlanan ekipler havadan müdahale istedi.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle müdahale etti. Ekipleri, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Silivri Çanta’da otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangına müdahale için İstanbul itfaiyesi bölgeye çok sayıda ekip yönlendirdi.

Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Beylikdüzü, Bakırköy, Şişli, Beşiktaş, Kartal, Ümraniye ve Başakşehir’den toplam 31 araç ve 105 personel yangına müdahale ediyor.

YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAMASI ÖNLENDİ

Yangının yerleşim yerlerine sıçramasının önüne geçildiği öğrenilirken, helikopterler de çalışmalara katılıyor.

İtfaiyenin yangına müdahalesi de dronla görüntülendi.

“KOZALAKLAR DA PATLIYOR”

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Balcıoğlu, "Silivri'nin Çanta Mahallesi eski Çanta dediğimiz bölge. Orman yangını büyüdü. Kontrol altına alamıyoruz. Yaklaşık 500 dönüme yakın bir alan. Büyük bir alan. Biz itfaiye ekiplerimizi ve komşu ilçelerdeki ekipleri çağırdık. Belediyenin iş makineleriyle arka taraflara yerleşim yerlerinin olduğu alanlara geçmemesi adına kontrol altına almaya çalışıyoruz. Fakat araçlar yetmiyor. Rüzgar var. Helikopter desteği istedik. Valiliğimizle görüştük. Helikopter, uçak desteği geliyor. İnşallah bir an önce kontrol altına alacağız. Ağırlıkla çam ağaçları var. Kozalaklar da patlıyor. Çam da şöyle bir tehlike vardır. Söndürüyorsunuz. Yaklaşık 100 metre sonra yer altından devam ediyor. Sonra tekrar alev alıyor. Bu tehlike bizi korkutan taraftarı. Kim yakıyorsa cezalandırılmalı, yazık ciğerlerimiz yanıyor. Türkiye'nin her yerinde görüyorsunuz. Kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yerleşim alanında bir sıkıntı yok. Önlemini de alıyoruz" dedi.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA: YANGIN NEDENİ BELLİ OLDU

İstanbul Valisi Davut Gül, "Bir hemşehrimiz bahçesinde mangal yaparken rüzgarın etkisiyle kuru otlar tutuşuyor. Onun neticesinde de gördüğünüz bu tablo ortaya çıkıyor." dedi.

Olayın ilk anından itibaren Tarım ve Orman Bakanı başta olmak üzere Bakanlığın tüm teşkilatının organize olduğunu kaydeden Gül, uçaklar ve helikopterlerle yangına müdahale edildiğini söyledi.

Vali Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, itfaiyenin, ilçe belediyesinin, jandarmanın, emniyetin, kamu kurum ve kuruluşlarının, daha önemlisi gönüllülerin desteğiyle yangına müdahale ediliyor. Hemşehrilerimiz traktörlerini, iş makinelerini alarak burada yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Hep birlikte inşallah bir an önce söndürmeye gayret edeceğiz."

Bir gazetecinin, yangında yaralanan olup olmadığını sorması üzerine Gül, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla bir yaralımız yok. Yangının sıçrama ihtimali olan evleri, yerleşim yerlerini boşaltma işlemleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Gündüz gözüyle olduğu için zaten hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız yangının çıktığını gördüler, biliyorlar. Duyurularımızı yapıyoruz. Olay mahallinde arkadaşlarımızla birlikte takip ediyoruz."

Vali Gül ayrıca, yangının çıkmasına neden olan kişinin gözaltına alındığını bildirdi.