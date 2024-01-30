Silivri'de sağanak yağış: Sahil şeridini su bastı

Silivri'de öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağış etkili oldu.

DHA
Yayınlanma: 30.01.2024 - 17:54
Silivri'de sağanak yağış: Sahil şeridini su bastı
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Sağanak yağış sırasında Mimarsinan Mahallesi Kumluk mevkinde bulunan villa bahçeleri, piknik alanları ve sahil kenarındaki yürüyüş yolları sular altında kaldı.

Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri bölgedeki suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.


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