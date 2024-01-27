27 Ocak Cumartesi İSTANBUL SİLİVRİ elektrik kesintisi: SİLİVRİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:30

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:30

İSTANBUL SİLİVRİ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SİLİVRİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SİLİVRİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah AKÖREN sk bölgelerinde 27/01/2024 09:00:00 - 27/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALDENİZ, ALGÜR, CAHİT ARF, ERGEÇ, ESİNTİ, FATİH, GÖLYAKA, GÖRENEK, GÜLCAN, HİKMET, KAHTA, KONURALP, MEDENİYET, MUSA, NİKSAR, YEGANE, ZİLE, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 27/01/2024 09:00:00 - 27/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ACIBADEM, BEHİÇ sk / İSMETPAŞA mah DOKTORLAR, NEVİN sk bölgelerinde 27/01/2024 09:00:00 - 27/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ACIBADEM, BEHİÇ sk / İSMETPAŞA mah DOKTORLAR, NEVİN sk bölgelerinde 27/01/2024 13:00:00 - 27/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.