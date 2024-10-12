Silkelemek için çıktığı ceviz ağacında mahsur kaldı
Bingöl’de bir kişi, ceviz silkelemek için çıktığı ağaçta mahsur kaldı.
Ceviz silkelemek için ağaca çıkan bir kişi daha sonra kendi imkanları ile inemedi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaçta mahsur kalan şahıs, itfaiye merdiveni ile bulunduğu yerden alındı. Şahıs daha sonra kontrol amacıyla bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi.
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