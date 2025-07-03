DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, Silopi Belediye Eşbaşkanı Jiyan Ormanlı'yı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. Peki, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı kimdir? Jiyan Ormanlı neden ihraç edildi?

JİYAN ORMANLI KİMDİR?

Jiyan Ormanlı, 1990'da Şırnak'ın Silopi ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini ilçede tamamlayan Ormanlı, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

JİYAN ORMAN NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

DEM Parti Yerel Yönetimler Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı’nın ortak yönetim kültürü yerine merkeziyetçi anlayışı benimsediği, parti kararlarını tanımadığı ve halkın beklentilerini karşılamadığı" iddia edildi.

Bu gerekçelerle Ormanlı’nın partiyle bağının kesilmesine yönelik disiplin sürecinin başlatıldığı belirtildi.