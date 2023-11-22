Şimdi de rüzgâr enerji santralları ve madenler tehdit ediyor: Talan Tekirdağ’a uzandı

Yayınlanma: 22.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 22.11.2023 - 04:00

İstanbul’un Kuzey Ormanları “mega” projelerin tahribatı altındayken Tekirdağ’a kadar uzanan bölgede maden, rüzgar enerji santralları (RES) ve taş ocağı tehditleri devam ediyor.

Cumhuriyet geçen günlerde muhalefetin “5’li çete” olarak adlandırdığı iş insanlarından Nihat Özdemir’in şirketi Limak Holding’in Tekirdağ Saray’daki 110 futbol sahası büyüklüğündeki alanda maden işletmek istediğini gündeme getirmişti. Onay çıkması durumunda proje Kuzey Ormanları’nda büyük bir tahribata yol açacak. Ancak Kuzey Ormanları’na Tekirdağ mevkisinde tek tehdit Limak Holding değil. Şirketin proje gerçekleştirmek istediği alana yakın mesafelerde birçok maden ve RES projesi de bulunuyor. Daha önce Kuzey Ormanları’nın İstanbul mevkisinde yoğun tahribata yol açarak inşa edilen İstanbul Havalimanı’nda kullanılması için bu bölgede taş ocakları da açılmıştı. Ayrıca Rusya’daki doğalgaz rezervlerini doğrudan Türkiye’ye ulaştıran Türk Akım projesi kapsamında inşa edilen boru hattı da Kıyıköy mevkisindeki ormanlık alanlara zarar vermişti.

RES’LER DE TEHDİT

Çevreci ve temiz enerji olarak bilinen RES’ler de yanlış bölgelere yapıldığında doğaya zarar veriyor. Orman katliamının yanında bölgeye inşa edilen 15 rüzgâr türbininin köylülerin geçim kaynağı olan mantar toplayıcılığını engellediği belirtiliyor. Buna karşın bölgede çok sayıda RES projesi için adım atılıyor. Bunlardan bir tanesi de Selenka Elektrik’in projesi. Onay bekleyen projeyle birlikte orman ve “yeraltı suyu beslenme alanı” olarak belirlenen bölgede 14 türbin yapılması hedefleniyor.

Alanda halihazırda yapımı sürenlerin yanında çok sayıda maden projesi de sırada bekliyor. Örneğin Koçer Yapı İnşaat, tamamı devlet ormanı olan 99.05 hektarlık sahade “granit ocağı ve kırma-eleme tesisi” işletmek istiyor. Onay verilmesi durumunda 70 futbol sahalık alanda maden açılacak.

‘YIKIMA SON VERİN’

Gazetemizin Limak’ın planını gündeme getiren haberinin ardından Kuzey Ormanları Savunması’ndan yapılan açıklamada, “Kuzey Ormanları’nın bir çok mevkisi gibi Limak’ın tehdit ettiği bölge de tahrip altında. Maden ocağı açılmak istenen alanın güneyini birçok taş ve maden ocağı, kuzeyini ise RES projeleri tahrip etmiş durumda. Ormanları yıkıp, kuraklık, sel olunca suçu iklim krizine atıyorlar. Kuzey Ormanları’nda yıkıma son verin” ifadeleri kullanıldı

