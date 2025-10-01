Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sinan Akçıl, Berat Albayrak ile buluştu: 'Ülkem adına gurur duyduğum genç adam...'

1.10.2025 09:30:00
Haber Merkezi
Şarkıcı Sinan Akçıl, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile bir araya geldiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Akçıl, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile görüştü.

Görüşmeyi Akçıl, Instagram hesabından paylaştı. Akçıl'ın belirttiğine göre, görüşme 3 saat sürdü ve birebir gerçekleşti.

Akçıl, paylaştığı notta ise Albayrak hakkında övgüler dizdi. Akçıl, "3 saatlik başbaşa inanılmaz bir sabah sohbeti, bilinen ve 'bilinmeyen' yaptıkları ile ülkem adına gurur duyduğum bir genç adam, 47 yaşına 2 bakanlık sığdırmış bir siper adamı, şimdi de NUN okulları ile bir nesilin inanılmaz bir okulda yetişmesine köprü ve vesile oluyor" dedi.

