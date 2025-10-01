Sinan Akçıl, Berat Albayrak ile buluştu: 'Ülkem adına gurur duyduğum genç adam...'

Akçıl, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile görüştü.

Görüşmeyi Akçıl, Instagram hesabından paylaştı. Akçıl'ın belirttiğine göre, görüşme 3 saat sürdü ve birebir gerçekleşti.

Akçıl, paylaştığı notta ise Albayrak hakkında övgüler dizdi. Akçıl, "3 saatlik başbaşa inanılmaz bir sabah sohbeti, bilinen ve 'bilinmeyen' yaptıkları ile ülkem adına gurur duyduğum bir genç adam, 47 yaşına 2 bakanlık sığdırmış bir siper adamı, şimdi de NUN okulları ile bir nesilin inanılmaz bir okulda yetişmesine köprü ve vesile oluyor" dedi.