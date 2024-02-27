Sinan Akçıl'ın 'İmam nikahı' sözlerine tepki göstermişti: Hapsi isteniyor!

Yayınlanma: 27.02.2024 - 16:18

Güncelleme: 27.02.2024 - 16:18

Besteci, söz yazarı, müzisyen ve şarkıcı olarak bilinen ancak en son "Cumhurbaşkanımızı babam gibi görüyorum" ve "Murat Kurum ismi beni heyecanlandırıyor" sözleriyle kamuoyunun gündemine gelen Sinan Akçıl, katıldığı YouTube programında daha önce 4 kez imam nikahı kıydığını ancak eşlerine 'boş ol' diyemediğini söylemiş, bu sözleriyle tepki çekmişti.

TEPKİ GÖSTEREN YURTTAŞTAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Sinan Akçıl'ın 'imam nikahı' ile ilgili sözlerine tepki gösteren yurttaşlardan biri olan Yalçın Kara, 'ekşi sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinden Akçıl'ın için, "4 kadın ile nikahlıyım diyen Arap artığı" diyerek "g.vat" kelimesini kullandı. Bunun üzerine Sinan Akçıl, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle avukatları aracılığıyla Yalçın Kara'dan şikayetçi oldu.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Yalçın Kara hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, kullanılan ifadelerin, 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçunun unsurlarını oluşturduğu, bu nedenle aleniyetin gerçekleştiği kaydedildi. İddianamede, Yalçın Kara'nın 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Dosyanın basit yargılama usulü ile görülmesine karar veren mahkeme, Yalçın Kara'ya da savunmasını sunması için 15 günlük süre verdi.