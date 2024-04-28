Sinan Ateş cinayetini suikastçilere raporlayan fotoğraf ortaya çıktı: Kuryeden ‘görev tamam’ pozu!

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in suikastine yönelik yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre, tetikçiyi olay yerine getiren ve buradan kaçıran motokurye, cinayetten sonra “görev tamam” pozu vermiş.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 10:39
Sinan Ateş cinayetini suikastçilere raporlayan fotoğraf ortaya çıktı: Kuryeden ‘görev tamam’ pozu!
Abone Ol google-news

Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada, tetikçi Eray Özyağcı’yı olay yerine getiren ve buradan kaçıran motokurye Vedat Balkaya’nın, cinayetten yaklaşık 1.5 saat sonra “görev tamam” pozu verdiğini ortaya koyan fotoğrafı ortaya çıktı. 

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre, Balkaya’nın cep telefonu incelemesinden çıkan fotoğrafın, cinayet sonrası İstanbul’a kaçmaya çalışırken mola vererek durduğu bir tuvalette ayna karşısında çekildiği anlaşılıyor. 

Balkaya’nın ayrıca 27-30 Aralık tarihleri arasında cinayeti organize eden Doğukan Çep ile 87 kez telefon irtibatı kurduğu görülüyor.

KAÇARKEN YAKALANDI

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş 30 Aralık 2022 tarihinde saat 13.34 sıralarında Ankara’nın en merkezi yerlerinden Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ateş’i vuran tetikçi Özyağcı, kendisini olay yerine getiren motokurye Balkaya tarafından Gölbaşı-Haymana yolu üzerinde atıl durumda bulunan bir benzin istasyonu önünde bırakıldı. 

Özyağcı’yı buradan Ülkü Ocakları yöneticisi olduğu ortaya çıkan Tolgahan Demirbaş alırken, kurye Balkaya ise motoruyla İstanbul’a doğru harekete geçti. Tetikçi Özyağcı, yaklaşık 1.5 ay boyunca kayıplara karışırken, kaçmaya çalışan Balkaya ise aynı günün akşam saatlerinde Kocaeli’de yakalandı.

‘GÖREV TAMAM’ POZU

Balkaya’nın üzerinden bir cep telefonu ile GPS cihazı çıktı. Elde edilen kanıta göre, Balkaya, cinayetten sonra mola verdiği bir noktada “görev tamam” pozu verdi.  Buna göre kurye Balkaya yol üstünde mola veriyor ve girdiği bir tuvalette ayna karşısında birkaç fotoğraf çekiyor. 

Balkaya’nın yoldayken de motorunu durdurarak fotoğraf çektiği anlaşılıyor. Kurye Balkaya'nın 'görev tamam' pozu verdiği fotoğrafı kimlerle paylaştığı henüz bilinmiyor.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Polis meslektaşlarına ateş etti

Polis meslektaşlarına ateş etti
Zam yağmuru devam ediyor! Rakı fiyatlarında dev artış

Zam yağmuru devam ediyor! Rakı fiyatlarında dev artış
Metin Külünk'ten Mehmet Şimşek'e 'fotoğraflı' uyarı: 'Çok ciddi kızgınlık ve öfke var...'

Metin Külünk'ten Mehmet Şimşek'e 'fotoğraflı' uyarı: 'Çok ciddi kızgınlık ve öfke var...'
Moto GP İspanya GP: Kazaların bol olduğu Sprint Yarışının galibi Martin oldu

Moto GP İspanya GP: Kazaların bol olduğu Sprint Yarışının galibi Martin oldu
Son Dakika: Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı

Son Dakika: Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı
Profesör açıkladı! Verilemeyen inatçı kiloların sebebi bakın neymiş

Profesör açıkladı! Verilemeyen inatçı kiloların sebebi bakın neymiş
Esenyurt Belediye Başkanı, sokak köpeğini yağmurdan koruyan çocuğu ağırladı

Esenyurt Belediye Başkanı, sokak köpeğini yağmurdan koruyan çocuğu ağırladı
Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu