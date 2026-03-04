Sinan Ateş cinayetinin devam eden davalarında yine karar çıkmadı... Ateş'in kardeşi MHP'nin davaya katılmasını istedi: 'Katılmazsa çok insan ölecek'

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in cinayetine ilişkin davada dosyaları ayrılan Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal ile Ateş’e ait bilgileri temin etmekten yargılanan ve dosyaları birleştirilen 8 sanığın davasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

AYŞE ATEŞ VE SELMA ATEŞ KATILDI

Duruşmada Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, kız kardeşi Selma Ateş; sanıklardan Suat Yılmazzobu, Talha Atay ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Burak Kılıç ise duruşmaya SEGBİS’le katıldı.

ÖNCE REDDETTİ, SONRA ANIMSAMADIĞINI BELİRTTİ

Duruşmada ilk savunma hakkı Sanık Kılıç’a verildi. Kılıç; cinayetin azmettiricilerinden Tolgahan Demirbaş’ı aynı camiadan olduğu için tanıdığını, Sinan Ateş’in evinin fotoğrafını kendisinden kimsenin istemediğini, aksi durum yaşansa anımsayacağını belirtti.

Avukatların tutanaklarda düzeltme isteminin ardından Mahkeme Başkanının tekrar sorması üzerine Kılıç; Sinan Ateş'in yaşadığı evin fotoğrafını ve videoları gönderdiğini; ancak görüntüleri alırken Ateş’in o evde yaşadığını bilmediğini belirtti. Videoları çekip, çekmediğini anımsamadığını, sosyal medyadan bulmuş olabileceğini belirtti.

‘BANA 2022’DE SORSAYDINIZ YANIT VERİRDİM’

Mahkeme Başkanının “Evin kimin olduğunu bilmeden neden gönderdin?” sorusuna yönelik de Kılıç; "Bunu bana 2022'de sorsaydınız cevap verirdim; ama şimdi aradan geçen zamandan sonra hatırlamıyorum" yanıtını verdi.

Mersin olayıyla ilgili Demirbaş’la mesajlaşmasında geçen "SA" ifadesinin Sinan Ateş olup olmadığı sorusuna ise Kılıç; "Hatırlamıyorum; Sinan Ateş olsa Sinan Ateş yazardı" dedi.

‘ADI S, SOYADI A İLE BAŞLAYAN HERKES OLABİLİR’

Mersin olayıyla ilgili Ateş'in evinin önüne pankart asma planı nedeniyle fotoğraf attığı şeklindeki ifadesi anımsatılan Kılıç, “O zamanki mantık yürütmemdir bunu söyleme nedenim” ifadelerini kullandı.

Ateş tarafı avukatları Kılıç’a "SA"nın kim olabileceğini sordu. Bu soruya ise Kılıç "Adı S, soyadı A ile başlayan herkes olabilir" yanıtı vermesi üzerine Mahkeme Başkanı; "Onu biz de biliyoruz! Senin çevrenden kim olabilir, onu soruyoruz" çıkışında bulundu. Bunun üzerine Kılıç, "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

‘ZEHİRLİ AĞACIN MEYVESİ ZEHİRLİ OLUR’

Burak Kılıç’ın avukatı; dosyada mesajlaşmaya ilişkin tek bulgunun Tolgahan Demirbaş'ın telefon kayıtların ilişkin bilirkişi raporu olduğunu, bunun Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) aykırı olduğunu, “Zehirli ağacın meyvesi zehirli olur" ilkesinden hareketle müvekkilinin beraatini istedi.

Avukat müvekkilinin savunmasını; “Beyanları üzerinden süre geçti, unutmalar olabilir ve bunların bir çelişki olarak görülmemesi gerekiyor” şeklinde savundu.

ÇEP ‘ATIL ODADA’ KALMIŞ!

Azmettiricilerden Doğukan Çep’in kaldığı otelin müdürü olan sanık Gökhan Türkmen de SEGBİS’le bağlandı.

Türkmen o gün otelde olmadığını, Çep ve ekibinin sahte kimlikle geldiğini; ancak kimliğin doğruluğunu teyit etme yetkilerinin olmadığını, Doğukan Çep'in o gün atıl odada kaldığını belirtti. Türkmen; atıl odanın bir eksiklik olmasından kaynaklı sorun olduğundan o gün müşteriye sunulmayan oda olarak açıkladı.

GAZETECİ ULUDAĞ’A DEĞİNİLDİ

Sanık Aykal duruşmaya katılmasa da avukatı duruşmada hazır bulundu. Aykal’ın avukatı; “Bazı şeyler bazı yerlerde görülmüyor. Bakın neleri daha görmediniz. O tarihlerde aylarca Ateş'in farklı silahla vurulup vurulmadığını tartışıldı.

Alican Uludağ bilirkişi raporu geldiğinde ‘Buradan birisi kurtulur’ yorumu yaptı” dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı; "Avukat bey buraya dönün" dedi. Ekim 2025’te İstanbul’da öldürülen Serdar Öktem’in avukatları da dosyanın düşürülmesini istedi.

‘OLAY ANINI SANİYE SANİYE HATIRLIYORLAR’

Avukatların savunmalarının ardından Ateş ailesinin ifadesine geçildi. Ayşe Ateş; “Salt hukukun işlemesini istiyorum" derken, kız kardeş Selma Ateş ise şu ifadeleri kullandı:

“Ensar Aykal'ın avukatının ‘hikâye’ dediği şey; benim kardeşimin katledilişi. Dün bir öğretmen katledildi. Öğrenciler öğretmenlerini katlediyor. İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın, Olcay Kılavuz bu davaya dâhil edilmeli. Sokak ortasında katledilen insanlar var. Çünkü katledenler ceza almadığı için işlemeye devam ediyorlar. MHP ve Ülkü Ocakları suç örgütünün bu davada yer almasını istiyoruz. Bunlar bu davaya katılmazsa çok insan ölecek. Yarın ben katledildiğimde benim kardeşlerim koşturacak. Kardeşimin öldürülmesi alelade bir olay değildir, her sanığın olay anını saniye saniye hatırladığı kanaatindeyim.”

‘BİR REİS ÖLDÜRÜLMESİ CAMİANIN ÇÖKMESİDİR’

Ateş ailesinin ifadelerinin ardından Ateş ailesinin avukatlarına geçildi. Bu kapsamda Ayşe Ateş’in avukatı Hüseyin Kaya; “Olay öncesi çok önemlidir. Asrın hastalıklarının birleşerek Sinan Ateş'i öldürme olayıdır. Bir reis, bir başkanın öldürülmesi, o camianın çökmesidir. Bu kabul edilemez. Olay sonrası da önemli bir hadisedir. Mahkemenin gelecek zamanları da düşünerek, bu perspektifte hukuku sağlamalı” dedi.

‘DOSYA BAZI İSİMLERİ KORUMAK İÇİN BÖLÜNDÜ’

Av. Şeyda Şahin ise “Kuyuya bir taş atıldı, bizler çıkaramıyoruz. Tek eylem, tek fail, tek eylemler bütünü var. Ama dosya bazı isimleri korumak için o kadar bölündü ki atomdan bütünü oluşturmaya çalışıyoruz. Bunların hiçbirinin tesadüf olmadığını biz de onlar da biliyor, kimse aklımızla dalga geçmesin. Bu dosyada olay anı bütündür. Buradaki isimlerin yardımcı olmaktan yargılanması gerekirken, isimler kollanıyor. Ankara 34. Asliye Ceza'dan gelen bütün sanıkların, mahkemenizin asıl dosyasında yargılanan diğer sanıklarla aynı şekilde yardım eden sıfatıyla yargılanmalıdır. Bilirkişiye (ABD’ye gönderilen belge ve imaj kayıtları) verilen tüm evrakların bize de verilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

SAVCI ATEŞ TARAFININ TALEPLERİNİN REDDİNİ İSTEDİ

Ateş avukatlarının istemlerinin ardından Mahkeme Başkanı savcıya mütalaasını sordu.

Savcı mütalaasında; bilirkişi raporunun beklenmesine, soruşturma savcısı Ayhan Ay'ın dosyaya katkı sağlamayacağından tanık olarak dinlenmesinin reddine, ABD'ye gönderilen evrak ve imaj kayıtlarının verilmesi talebinin reddine, Serdar Öktem hakkındaki tedbirlerin kaldırılmasına, kamu davasının tefrikine, sanıkların mevcut durumlarının devamını yönünde karar verilmesini istedi.

Mahkeme ise ara kararında savcının mütalaasıyla uyumlu karar verdi. Bu kapsamda mahkeme; Ateş tarafının taleplerini reddedip, sanık Yunus Hasar’ın adli kontrolünü kaldırdı. Duruşma 24 Haziran’a ertelendi.