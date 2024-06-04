Sinan Ateş davası: Emre Yüksel, sorgulama ve iddianamede farklı adreslerde kayıtlı göründü

Sinan Ateş dosyasında tutuklu sanık Emre Yüksel’in sorgulama aşamasındaki ikametgah adresi Ülkü Ocakları Genel Merkezi görünürken iddianamede farklı adres yer aldı.

ANKA
Yayınlanma: 04.06.2024 - 13:14
Sinan Ateş davası: Emre Yüksel, sorgulama ve iddianamede farklı adreslerde kayıtlı göründü
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Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sanıklardan Emre Yüksel’in sorgulama aşamasındaki tüm tutanaklarda ikametgah adresi Ankara’da bulunan Ülkü Ocakları Genel Merkezi olduğu görülürken, iddianamede ise farklı bir adres yer aldı.

Ankara’nın Çukurambar semtinde, 30 Aralık 2022’de eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş öldürüldü. Olayda tutuklu sanıklardan Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel’in sorgulama aşamasındaki tüm tutanaklarda ikametgah adresinin "Nasuh Akar Mahallesi 1402. Sokak. No: 17 İç Kapı No:3 Çankaya/Ankara" olduğu ve söz konusu adresin Ülkü Ocakları Genel Merkezi’ne ait olduğu görülüyor. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede ise Yüksel’in adresinin farklı bir adres olarak yer aldığı ortaya çıktı.

Olaya ilişkin tutuklu sanıklarda Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel,  Savcılık ifadesinde "Milliyetçi Hareket Partisi'nin üyesi değilim, partide resmi veya özel hiçbir görevim yoktur. Herhangi bir organik, doğrudan veya dolaylı bağım bulunmamaktadır. Hiçbir MHP Genel Başkan Yardımcısı'nın da Özel Kalem Müdürü değilim. Milliyetçi Hareket Partisinin hiçbir genel başkan yardımcısını şahsen tanımam. Basından duyduğum kadarıyla tanırım. Konuyla ilgili beyanım bundan ibarettir" ifadesini demişti.

 


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