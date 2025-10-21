Sinan Ateş davasının bilirkişi raporunu haberleştirmişti: T24 muhabirine hapis cezası!

T24 muhabiri Asuman Aranca'nın, ‘Sinan Ateş cinayeti dosyasındaki bilirkişi raporuna T24 ulaştı: Ateş'in adresini Ülkü Ocakları Başkanı istemiş!’ başlıklı haberi nedeniyle "gizliliğin ihlali” iddiasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

T24 muhabiri Asuman Aranca'ya "gizliliğin ihlali" suçunu işlediği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.

T24'ün aktardığına göre, savcılığın cezalandırılması yönünde verdiği mütalaası hakkında Aranca, “Hem gazetecilik hem de kamu yararı açısından tüm maddeleri karşılıyor. Burada suçun işlenebilmesi benim açımdan mümkün değil. Haberde hiç kimsenin masumiyet karinesin ihlali söz konusu değildi” dedi.

Duruşmada beyanda bulunan Aranca’nın avukatı Mustafa Gökhan Tekşen de “Bu haberde ne bir masumiyet karinesinin aşılması söz konusudur ne de sınırların aşılması söz konusudur. Bu durumla ilgili hiçbir tarafın da şikâyetinin bulunmadığını da belirtmemiz gerekiyor. Bu nedenlerle müvekkilimin beraatını talep ediyorum” diye konuştu.