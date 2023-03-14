Sinan Ateş suikastında çarpıcı iddialar: MHP'liler savcıdan rahatsız

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 09:33

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 09:41

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in başkentte sokak ortasında öldürülmesinin üzerinden 74 gün geçti. Soruşturma devam ediyor. Halen 21 şüpheli tutuklu. Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP ve bazı MHP'li siyasiler cinayetle ilişkilendirildiler. Her ne kadar deprem ve yaklaşan seçimin yarattığı atmosfer gündemi belirliyor olsa da suikasta ilişkin çarpıcı iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

T24 yazarı Tolga Şardan bugünkü yazısında, MHP'li bazı üst düzey isimlerin zaman zaman Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulundukları belirtti. Şardan'ın aktardığı kulis bilgisine göre, cinayet soruşturmasında gözlerin üzerine çevrildiği isimlerden birisi, soruşturma savcısına cep telefonu üzerinden mesaj gönderdi.

Şardan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cinayetle ilgisi olduğu iddia edilen ve halen tutuklu şüphelilerden Tolgahan Demirbaş'ın suikastın akabinde MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un da bulunduğu evde gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. Sürecin devamında yeni gelişmeler yaşandı. Demirbaş'ı o gün gözaltına almaya giden polislerden birisi emekli oldu. Olayın akabinde yaşadığı sıkıntılar ve baskılardan bunalan polis, çareyi emekli olmakta buldu. Dilekçesini verdi. Emeklilik işlemi gerçekleşti.

Bu yaşananlar ışığında, Ateş ailesinin ve yürütülen soruşturmanın odağında olan MHP Genel Merkezi'ndeki kimi isimlerin ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un Ankara Emniyeti'nin yönetimiyle yakınlığını söylememe sanırım gerek yok.

Hele ki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın, Kılavuz'un yanı sıra MHP Genel Merkezi'yle diyalog halinde olduğunu, deyim yerindeyse Bağdat'taki sağır sultan biliyor artık.

CEZAEVI MÜDÜRÜ DE TAYİN EDİLDİ

Emniyet'te bu işler olurken bir başka haber de şüphelilerin bulunduğu cezaevinden geldi.

İddiaya göre, Sincan Kapalı Cezaevi'nde şüphelilerin kaldığı bölümden sorumlu olan müdür, görevden alındı. Söz konusu bürokrat, Ankara'ya yakın kentlerden birine tayin edildi. Yerine başka bir isim, cezaevine atandı.

Görevden alınan müdürün, şüphelilerin kaldığı bölümde sıkı denetim ve kontrol yaptırdığı ifade ediliyor.

MHP'LİLER SAVCIDAN RAHATSIZ

Gelişmeler bunlarla sınırlı değil. Ateş'in öldürülmesine karıştıkları iddiasıyla tutuklananlar arasında yer alan ve önde gelen isimlerin yakın geçmişte MHP içinde siyaset yapmış olmalarının MHP Genel Merkezi'nde yarattığı rahatsızlık Ankara'da konuşulan konu başlıklarından.

Bu çerçevede, MHP'li bazı üst düzey isimlerin zaman zaman Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulundukları belirtiliyor.

Özellikle deprem felaketiyle bu yöne kayan gündem içinde Adalet Bakanlığı yönetimiyle irtibat halinde olan MHP'li isimlerin soruşturmayı yürüten savcıdan rahatsızlıklarını dile getirdikleri iddiası mevcut.

Bu arada kulislere yansıyan diğer bir bilgiye göre; cinayet soruşturmasında gözlerin üzerine çevrildiği isimlerden birisi, soruşturma savcısına geçtiğimiz günlerde cep telefonu üzerinden mesaj gönderdi. Mesajla ilgili görüştüğüm bir kaynağım, sert bir üslup kullanıldığı iddiasında.