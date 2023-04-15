Sinan Oğan ve Muharrem İnce görüştü, ortak açıklama yaptı

Yayınlanma: 15.04.2023 - 15:14

Güncelleme: 15.04.2023 - 15:41

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi ziyaret etti.

İkili, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Oğan, "Sayın İnce’ye nazik kabulleri için teşekkür ederim. Bundan sonra seçim güvenliği kendisini ilgilendiriyorsa, endişelendiriyorsa Sayın Erdoğan’dan da randevu talep edeceğiz. Randevu verirse aynı içerikle, görüşme talep edip görüşmeye gideceğiz. Bizim bu konuda çok ciddi endişelerimiz var. Türkiye’de 20 yıllık iktidarın bir seçim daha kazanması için herhangi bir şartın olduğu kanaatinde değiliz. Bu iktidarın elinde bir tek avantajlı durum var o da sandıklarda ve birtakım biraz sonra sıralayacağım başlıklarda iktidarın elinde bir avantaj olması" dedi.

Oğan açıklamasının devamında özetle şunları söyledi:

* Birinci endişelendiğimiz konu, 1 milyondan fazla normal istatistiksel dağılımın dışında gözüken bir oy söz konusu, seçmen sayısı söz konusu. Artış hızına baktığımızda, son 5 sene içerisinde 3 buçuk milyon seçmen kayda girmesi gerekirken 4 milyon 800 küsür bin seçmen var.

* Bir diğer konu, deprem bölgesinden ciddi endişe duyuyoruz. 3 milyon civarında dışında vatandaşımız o bölgeyi terk etmişken, sadece 450 bini kayıt yaptırabilmiştir. Geriye kalan vatandaşlarımızın nerede oy kullanacağı nasıl oy kullanacağı muammadır.

* Bir başka konu, hayatını kaybeden vatandaşlarımızdır, bir kez daha rahmetle anıyorum. Hem Sayın İnce bölgedeydi hem biz bölgedeydik. O bölgedeki yıkıntılar 50 binden fazla insanımızı kaybettiğini düşündürüyor. Onlar kayıttan düşüldü mü? Onların yerine kim oy kullanacak bilmiyoruz. Bu konuda doyurucu bir açıklamayı da YSK’den veya başka bir birimden henüz alabilmiş değiliz.

* Ve tabii yabancı seçmen konusu… Türk vatandaşlığına geçirilen ne kadar Suriyeli, Mozambikli, Iraklı, Pakistanlı, Afganistanlı var bilmiyoruz. Hatta Strateji Merkezi Enstitüsü Başkanı ve Göç Enstitüsü Başkanı olarak bilmediğimi ifade ediyorum. Yıllardır bu konuyu gündeme getiren Sayın Özdağ ile beraber dile getiren ve bu konuda çalışmalar yapan birisi olarak yabancı seçmen konusunda da endişemiz var. Velhasıl, bu konularda bir işbirliğinin hem Sayın İnce’yle hem Sayın Kılıçdaroğlu’yla, hem bu konuda istekli olursa Sayın Erdoğan’la yapılması ve ülkemizi hiç kimsenin aklında en ufak bir soru işareti olmadan bir demokratik seçime götürmemiz gerekiyor.

İNCE: İŞBİRLİĞİ YAPABİLİRİZ

İnce'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

* Valla Babala'da işiniz zor. 7 saat sürdü bizim çekim. 7 dakikalık fragmanında yanlış algılar olabilir ama tamamını izlediklerinde çok hoş bir programdı. Çok zorluyorlar baştan size söylemiş olayım.

* Sayın Sinan Oğan’ın kaygılarına katılıyorum. Gerek seçmen listeleriyle ilgili, gerek sandık güvenliği ile ilgili bütün kaygılarının altına imzamı atıyorum. Ve aylardır adeta yalvarırcasına bütün muhalefete çağrıda bulundum. Gelin şu seçmen listelerini inceleyelim, içinde ne kadar Suriyeli var, ne kadar Nijeryalı var bunları görelim. Ne kadar Afgan var. Ama bir cevap alamadık ne yazık ki.

* Sandık güvenliği ile ilgili, 200 bine yaklaşan bu sandık ile ilgili de hep çağrılarımız oldu. Biz yasa gereği Memleket Partisi olarak sandık kuruluna gözlemci veremiyoruz. Çünkü ilk kez seçime giriyoruz. Daha önce seçime girmiş ve ilk 5’e girmiş partiler gözlemci verebiliyor. Bizim böyle bir hakkımız yok. Biz ancak müşahit bulunduruyoruz.

* CHP’ye İYİ Parti’ye tekrar sesleniyorum. Eksik olduğunuz yerler varsa gelin Memleket Partililere sizin adınıza oralarda otursunlar. Hiçbir sakınca görmüyorum. Yeter ki sandıkların güvenliğini sağlayalım.

* Bu konuda hâlâ zaman vardır. Hâlâ işbirliği yapabiliriz.