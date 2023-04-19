Sinan Oğan'ın katıldığı programda kavga çıktı: Oğuzhan Uğur 'En zor sınavımdı' diyerek paylaştı
YouTube programcısı Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon isimli programın çekiminde kavga çıktı. 13. cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın katıldığı programın çekimlerinde yaşanan tartışmaya ilişkin Uğur, görüntüleri paylaştı.
Mevzular Açık Mikrofon’da ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın katıldığı bölümün çekimleri esnasında kavga çıkmıştı. Çıkan kavgada salonda bir anda ortalık karışmıştı.
Oğuzhan Uğur, Babala TV'de sunduğu Açık Mikrofon'un son bölümünde yaşananlara dair görüntüleri paylaştı. Uğur, söz konusu bölümün tanıtımını "En zor sınavımdı" notuyla paylaştı.
Kameralarda Uğur'un dışarı çıkarılan izleyicileri yayına geri getirdiği, taraflarla konuştuktan sonra "Ekibim adına seni dışarıya götürdükleri için özür diliyorum senden" ifadelerini kullandığı görüntülendi.
En zor sınavımdı. pic.twitter.com/o6jSc6yhyr— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) April 19, 2023
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